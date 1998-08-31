Хуррамов Бахтияр Хабибович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуррамов Бахтияр Хабибович

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Место рождения

Самарканд

Дата рождения

20.01.1941

Дата смерти

31.08.1998

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

1922 г.р.

Жена

1947 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1941

Отец: Хуррамов Хабиб Хуррамович

Мать: Иргашева Сабохат Хамидовна

Самарканд
Бракосочетание
08.07.1977

Жена: Хуррамова Людмила Всеволодовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хуррамова Людмила Всеволодовна

Москва
Развод
13.10.1979

Жена: Хуррамова Людмила Всеволодовна

Смерть
31.08.1998
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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