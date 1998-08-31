Хуррамов Бахтияр Хабибович
Место рожденияСамарканд
Дата рождения20.01.1941
Дата смерти31.08.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1941
Самарканд
Бракосочетание
08.07.1977
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хуррамова Людмила Всеволодовна
Москва
Развод
13.10.1979
Смерть
31.08.1998
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург