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Трефилов Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1842 по 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1842 по 1843

Отец: Трефилов Ермил

Мать: Трефилова Евдокия

Бракосочетание
29.06.1862

Жена: Трефилова Матрона

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
13.10.1866

Сын: Трефилов Яков

Мать ребёнка: Трефилова Матрона

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
08.12.1868

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Трефилова Матрона

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
01.04.1871

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Трефилова Матрона

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
С 1873 по 1874

Сын: Трефилов Афанасий

Мать ребёнка: Трефилова Матрона

Рождение ребёнка
24.10.1876

Сын: Трефилов Иван

Мать ребёнка: Трефилова Матрона

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
01.07.1879

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Трефилова Матрона

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
17.06.1882

Сын: Трефилов Иван

Мать ребёнка: Трефилова Матрона

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Смерть
Неизвестно
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