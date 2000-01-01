Трефилова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трефилова Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1831 по 1832

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1831 по 1832

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1842 по 1843

Сын: Трефилов Михаил

Отец ребёнка: Трефилов Ермил

Рождение ребёнка
С 1846 по 1847

Сын: Трефилов Дмитрий

Отец ребёнка: Трефилов Ермил

Рождение ребёнка
С 1848 по 1849

Сын: Трефилов Михаил

Отец ребёнка: Трефилов Ермил

Рождение ребёнка
11.06.1853

Сын: Трефилов Иван

Отец ребёнка: Трефилов Ермил

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
01.10.1858

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Трефилов Ермил

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Трефилов Ермил

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