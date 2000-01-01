Трефилова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1831 по 1832
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1831 по 1832
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1842 по 1843
Сын: Трефилов Михаил
Отец ребёнка: Трефилов Ермил
Рождение ребёнка
С 1846 по 1847
Сын: Трефилов Дмитрий
Отец ребёнка: Трефилов Ермил
Рождение ребёнка
С 1848 по 1849
Сын: Трефилов Михаил
Отец ребёнка: Трефилов Ермил
Рождение ребёнка
11.06.1853
Сын: Трефилов Иван
Отец ребёнка: Трефилов Ермил
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
01.10.1858
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Трефилов Ермил
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Трефилов Ермил