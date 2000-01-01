Трефилова (Трефилова) Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1841 по 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
С 1841 по 1842
Отец: Трефилов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
29.06.1862
Муж: Трефилов Михаил
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
13.10.1866
Сын: Трефилов Яков
Отец ребёнка: Трефилов Михаил
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
08.12.1868
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Трефилов Михаил
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
01.04.1871
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Трефилов Михаил
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
С 1873 по 1874
Сын: Трефилов Афанасий
Отец ребёнка: Трефилов Михаил
Рождение ребёнка
24.10.1876
Сын: Трефилов Иван
Отец ребёнка: Трефилов Михаил
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
01.07.1879
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Трефилов Михаил
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
17.06.1882
Сын: Трефилов Иван
Отец ребёнка: Трефилов Михаил
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Смерть
Неизвестно