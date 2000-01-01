Трефилов Ермил
Место рожденияд. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Дата рождения19.07.1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1816
Отец: Трефилов Михаил
Мать: Трефилова Дарья
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
С 1842 по 1843
Сын: Трефилов Михаил
Мать ребёнка: Трефилова Евдокия
Рождение ребёнка
С 1846 по 1847
Сын: Трефилов Дмитрий
Мать ребёнка: Трефилова Евдокия
Рождение ребёнка
С 1848 по 1849
Сын: Трефилов Михаил
Мать ребёнка: Трефилова Евдокия
Рождение ребёнка
11.06.1853
Сын: Трефилов Иван
Мать ребёнка: Трефилова Матрона
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
11.06.1853
Сын: Трефилов Иван
Мать ребёнка: Трефилова Евдокия
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
01.10.1858
Дочь: Матрона
Мать ребёнка: Трефилова Евдокия
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трефилова Матрона
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Трефилова Евдокия
Смерть
Неизвестно