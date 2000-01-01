Трефилов Ермил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрефилов Ермил

Трефилов Ермил

avatar

Место рождения

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия

Дата рождения

19.07.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

С 1779 по 1780 г.р.

Мать

С 1791 по 1792 г.р.

Жена

Дети

С 1842 по 1843 г.р.
С 1846 по 1847 г.р.
С 1848 по 1849 г.р.
1853 г.р.
1853 г.р.
1858 г.р.

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1816

Отец: Трефилов Михаил

Мать: Трефилова Дарья

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
С 1842 по 1843

Сын: Трефилов Михаил

Мать ребёнка: Трефилова Евдокия

Рождение ребёнка
С 1846 по 1847

Сын: Трефилов Дмитрий

Мать ребёнка: Трефилова Евдокия

Рождение ребёнка
С 1848 по 1849

Сын: Трефилов Михаил

Мать ребёнка: Трефилова Евдокия

Рождение ребёнка
11.06.1853

Сын: Трефилов Иван

Мать ребёнка: Трефилова Матрона

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
11.06.1853

Сын: Трефилов Иван

Мать ребёнка: Трефилова Евдокия

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
01.10.1858

Дочь: Матрона

Мать ребёнка: Трефилова Евдокия

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трефилова Матрона

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Трефилова Евдокия

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close