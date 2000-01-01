Трефилов Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1873 по 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 1873 по 1874
Отец: Трефилов Михаил
Мать: Трефилова Матрона
Бракосочетание
30.05.1896
Жена: Трефилова Акулина
Рождение ребёнка
20.08.1897
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Трефилова Акулина
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
01.12.1899
Сын: Трефилов Николай
Мать ребёнка: Трефилова Акулина
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
06.03.1901
Сын: Трефилов Василий
Мать ребёнка: Трефилова Акулина
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
06.08.1911
Сын: Трефилов Федор
Мать ребёнка: Трефилова Акулина
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
02.05.1914
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Трефилова Акулина
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Смерть
Неизвестно