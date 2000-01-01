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Трефилов Афанасий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1873 по 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1873 по 1874

Отец: Трефилов Михаил

Мать: Трефилова Матрона

Бракосочетание
30.05.1896

Жена: Трефилова Акулина

Рождение ребёнка
20.08.1897

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Трефилова Акулина

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
01.12.1899

Сын: Трефилов Николай

Мать ребёнка: Трефилова Акулина

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
06.03.1901

Сын: Трефилов Василий

Мать ребёнка: Трефилова Акулина

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
06.08.1911

Сын: Трефилов Федор

Мать ребёнка: Трефилова Акулина

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
02.05.1914

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Трефилова Акулина

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Смерть
Неизвестно
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