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Трефилова Акулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1878 по 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1878 по 1879

Отец: Хардин Никита

Мать: не указана

Бракосочетание
30.05.1896

Муж: Трефилов Афанасий

Рождение ребёнка
20.08.1897

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Трефилов Афанасий

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
01.12.1899

Сын: Трефилов Николай

Отец ребёнка: Трефилов Афанасий

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
06.03.1901

Сын: Трефилов Василий

Отец ребёнка: Трефилов Афанасий

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
06.08.1911

Сын: Трефилов Федор

Отец ребёнка: Трефилов Афанасий

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
02.05.1914

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Трефилов Афанасий

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Смерть
Неизвестно
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