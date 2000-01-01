Трефилова Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1878 по 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
С 1878 по 1879
Отец: Хардин Никита
Мать: не указана
Бракосочетание
30.05.1896
Муж: Трефилов Афанасий
Рождение ребёнка
20.08.1897
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Трефилов Афанасий
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
01.12.1899
Сын: Трефилов Николай
Отец ребёнка: Трефилов Афанасий
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
06.03.1901
Сын: Трефилов Василий
Отец ребёнка: Трефилов Афанасий
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
06.08.1911
Сын: Трефилов Федор
Отец ребёнка: Трефилов Афанасий
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
02.05.1914
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Трефилов Афанасий
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Смерть
Неизвестно