(Трефилова) Анастасия
Место рожденияд. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Дата рождения08.12.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1868
Отец: Трефилов Михаил
Мать: Трефилова Матрона
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
11.04.1891
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Толстиков Кузьма
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
04.06.1895
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Толстиков Кузьма
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
03.03.1899
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Толстиков Кузьма
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Толстиков Кузьма
Смерть
Неизвестно