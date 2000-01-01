(Трефилова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Трефилова) Анастасия

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Место рождения

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия

Дата рождения

08.12.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1868

Отец: Трефилов Михаил

Мать: Трефилова Матрона

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
11.04.1891

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Толстиков Кузьма

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
04.06.1895

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Толстиков Кузьма

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
03.03.1899

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Толстиков Кузьма

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстиков Кузьма

Смерть
Неизвестно
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