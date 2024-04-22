Флоренский Алексей Никифорович
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Сын священника Воскресенской Нижнеподюжской церкви Вельского уезда.
Образование
1860
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Семинарию со званием Студента.
Работа или профессия
09.04.1861 ст.
Рукоположен во священника к Покровской Слободской церкви.
Рождение ребёнка
1862
Сын: Флоренский Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Флоренская Ольга Кирилловна
Рождение ребёнка
12.04.1874 ст.
Дочь: Рукина Юлия Алексеевна
Мать ребёнка: Флоренская Ольга Кирилловна
Протоиерейская дочь.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно