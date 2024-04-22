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Флоренский Алексей Никифорович

Место рождения

Зубцовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Флоренский Никифор Васильевич

Мать: Флоренская Анастасия Алексеевна

Зубцовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Сын священника Воскресенской Нижнеподюжской церкви Вельского уезда.
Образование
1860
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Семинарию со званием Студента.
Работа или профессия
09.04.1861 ст.
Кириловская Слобода, Вологодский район, Северный край
Рукоположен во священника к Покровской Слободской церкви.
Рождение ребёнка
1862

Сын: Флоренский Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Флоренская Ольга Кирилловна

Кириловская Слобода, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
12.04.1874 ст.

Дочь: Рукина Юлия Алексеевна

Мать ребёнка: Флоренская Ольга Кирилловна

Кириловская Слобода, Вологодский район, Северный край
Протоиерейская дочь.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Флоренская Ольга Кирилловна

Смерть
Неизвестно
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