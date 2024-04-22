Флоренская (Воздвиженская) Ольга Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флоренская (Воздвиженская) Ольга Кирилловна

Место рождения

Кириловская Слобода, Вологодский район, Северный край

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Воздвиженский Кирилл Яковлевич

Мать: Воздвиженская Олимпиада Дмитриевна

Кириловская Слобода, Вологодский район, Северный край
Священническая дочь.
Рождение ребёнка
1862

Сын: Флоренский Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Флоренский Алексей Никифорович

Кириловская Слобода, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
12.04.1874 ст.

Дочь: Рукина Юлия Алексеевна

Отец ребёнка: Флоренский Алексей Никифорович

Кириловская Слобода, Вологодский район, Северный край
Протоиерейская дочь.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Флоренский Алексей Никифорович

Смерть
Неизвестно
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