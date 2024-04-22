Флоренская (Воздвиженская) Ольга Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Священническая дочь.
Рождение ребёнка
1862
Сын: Флоренский Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Флоренский Алексей Никифорович
Рождение ребёнка
12.04.1874 ст.
Дочь: Рукина Юлия Алексеевна
Отец ребёнка: Флоренский Алексей Никифорович
Протоиерейская дочь.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно