Воздвиженская Олимпиада Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Бракосочетание
1816
Рождение ребёнка
1819
Сын: Воздвиженский Петр Кириллович
Отец ребёнка: Воздвиженский Кирилл Яковлевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Воздвиженская Павла Кирилловна
Отец ребёнка: Воздвиженский Кирилл Яковлевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Воздвиженская Клавдия Кирилловна
Отец ребёнка: Воздвиженский Кирилл Яковлевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Воздвиженская Агния Кирилловна
Отец ребёнка: Воздвиженский Кирилл Яковлевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Флоренская Ольга Кирилловна
Отец ребёнка: Воздвиженский Кирилл Яковлевич
Священническая дочь.
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Воздвиженская Глафира Кирилловна
Отец ребёнка: Воздвиженский Кирилл Яковлевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Воздвиженский Евгений Кириллович
Отец ребёнка: Воздвиженский Кирилл Яковлевич
Смерть
Неизвестно