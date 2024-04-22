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Воздвиженская Олимпиада Дмитриевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
1816

Муж: Воздвиженский Кирилл Яковлевич

Кириловская Слобода, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1819

Сын: Воздвиженский Петр Кириллович

Отец ребёнка: Воздвиженский Кирилл Яковлевич

Кириловская Слобода, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Воздвиженская Павла Кирилловна

Отец ребёнка: Воздвиженский Кирилл Яковлевич

Кириловская Слобода, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Воздвиженская Клавдия Кирилловна

Отец ребёнка: Воздвиженский Кирилл Яковлевич

Кириловская Слобода, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Воздвиженская Агния Кирилловна

Отец ребёнка: Воздвиженский Кирилл Яковлевич

Кириловская Слобода, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Флоренская Ольга Кирилловна

Отец ребёнка: Воздвиженский Кирилл Яковлевич

Кириловская Слобода, Вологодский район, Северный край
Священническая дочь.
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Воздвиженская Глафира Кирилловна

Отец ребёнка: Воздвиженский Кирилл Яковлевич

Кириловская Слобода, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1842

Сын: Воздвиженский Евгений Кириллович

Отец ребёнка: Воздвиженский Кирилл Яковлевич

Кириловская Слобода, Вологодский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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