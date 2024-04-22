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Воздвиженский Кирилл Яковлевич

Место рождения

Кириловская Слобода, Вологодский район, Северный край

Дата рождения

1791

Дата смерти

Около 1866

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Кириловская Слобода, Вологодский район, Северный край
Бракосочетание
1816

Жена: Воздвиженская Олимпиада Дмитриевна

Кириловская Слобода, Вологодский район, Северный край
Работа или профессия
1816
Кириловская Слобода, Вологодский район, Северный край
Определен во священника к Покровской Слободской церкви.
Рождение ребёнка
1819

Сын: Воздвиженский Петр Кириллович

Мать ребёнка: Воздвиженская Олимпиада Дмитриевна

Кириловская Слобода, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Воздвиженская Павла Кирилловна

Мать ребёнка: Воздвиженская Олимпиада Дмитриевна

Кириловская Слобода, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Воздвиженская Клавдия Кирилловна

Мать ребёнка: Воздвиженская Олимпиада Дмитриевна

Кириловская Слобода, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Воздвиженская Агния Кирилловна

Мать ребёнка: Воздвиженская Олимпиада Дмитриевна

Кириловская Слобода, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Флоренская Ольга Кирилловна

Мать ребёнка: Воздвиженская Олимпиада Дмитриевна

Кириловская Слобода, Вологодский район, Северный край
Священническая дочь.
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Воздвиженская Глафира Кирилловна

Мать ребёнка: Воздвиженская Олимпиада Дмитриевна

Кириловская Слобода, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1842

Сын: Воздвиженский Евгений Кириллович

Мать ребёнка: Воздвиженская Олимпиада Дмитриевна

Кириловская Слобода, Вологодский район, Северный край
Смерть
Около 1866
Кириловская Слобода, Вологодский район, Северный край
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