Воздвиженский Кирилл Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиОколо 1866
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Бракосочетание
1816
Работа или профессия
1816
Определен во священника к Покровской Слободской церкви.
Рождение ребёнка
1819
Сын: Воздвиженский Петр Кириллович
Мать ребёнка: Воздвиженская Олимпиада Дмитриевна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Воздвиженская Павла Кирилловна
Мать ребёнка: Воздвиженская Олимпиада Дмитриевна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Воздвиженская Клавдия Кирилловна
Мать ребёнка: Воздвиженская Олимпиада Дмитриевна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Воздвиженская Агния Кирилловна
Мать ребёнка: Воздвиженская Олимпиада Дмитриевна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Флоренская Ольга Кирилловна
Мать ребёнка: Воздвиженская Олимпиада Дмитриевна
Священническая дочь.
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Воздвиженская Глафира Кирилловна
Мать ребёнка: Воздвиженская Олимпиада Дмитриевна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Воздвиженский Евгений Кириллович
Мать ребёнка: Воздвиженская Олимпиада Дмитриевна
Смерть
Около 1866