Флоренский Никифор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Бракосочетание
Около 1830
Работа или профессия
Около 1830
Определен во священника к Нижнеподюжской Воскресенской церкви Вельского уезда.
Рождение ребёнка
1831
Сын: Флоренский Иван Никифорович
Мать ребёнка: Флоренская Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Флоренский Александр Никифорович
Мать ребёнка: Флоренская Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Флоренский Алексей Никифорович
Мать ребёнка: Флоренская Анастасия Алексеевна
Сын священника Воскресенской Нижнеподюжской церкви Вельского уезда.
Работа или профессия
С 1841
Духовник священно-церковнослужителей.
Награда
15.09.1844 ст.
Награждён набедренником.
Награда
1861
За успешное обучение детей преподано Архипастырское благословение. В этом же году, в память о войне 1853-1856 г.г., награждён бронзовым наперсным крестом на Владимирской ленте.
Работа или профессия
1861
Уволен от должности за слабостью здоровья.
Работа или профессия
01.03.1870 ст.
Причислен к Покровской церкви в Ямской Кирилловской слободе Вологодского уезда с правом совершать требы и Богослужения с согласия местного священника, но без участия в землевладении и доходах штатного... Показать все
Работа или профессия
До ?.11.1872 ст.
Уволен за штат.
Смерть
Неизвестно