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Флоренский Никифор Васильевич

Место рождения

Зубцовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Около 1830

Жена: Флоренская Анастасия Алексеевна

Зубцовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
Около 1830
Зубцовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Определен во священника к Нижнеподюжской Воскресенской церкви Вельского уезда.
Рождение ребёнка
1831

Сын: Флоренский Иван Никифорович

Мать ребёнка: Флоренская Анастасия Алексеевна

Зубцовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Флоренский Александр Никифорович

Мать ребёнка: Флоренская Анастасия Алексеевна

Зубцовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Флоренский Алексей Никифорович

Мать ребёнка: Флоренская Анастасия Алексеевна

Зубцовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Сын священника Воскресенской Нижнеподюжской церкви Вельского уезда.
Работа или профессия
С 1841
Зубцовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Духовник священно-церковнослужителей.
Награда
15.09.1844 ст.
Зубцовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Награждён набедренником.
Награда
1861
Зубцовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
За успешное обучение детей преподано Архипастырское благословение. В этом же году, в память о войне 1853-1856 г.г., награждён бронзовым наперсным крестом на Владимирской ленте.
Работа или профессия
1861
Зубцовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Уволен от должности за слабостью здоровья.
Работа или профессия
01.03.1870 ст.
Кириловская Слобода, Вологодский район, Северный край
Причислен к Покровской церкви в Ямской Кирилловской слободе Вологодского уезда с правом совершать требы и Богослужения с согласия местного священника, но без участия в землевладении и доходах штатного... Показать все
Работа или профессия
До ?.11.1872 ст.
Кириловская Слобода, Вологодский район, Северный край
Уволен за штат.
Смерть
Неизвестно
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