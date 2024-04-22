Флоренская Анастасия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Бракосочетание
Около 1830
Рождение ребёнка
1831
Сын: Флоренский Иван Никифорович
Отец ребёнка: Флоренский Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Флоренский Александр Никифорович
Отец ребёнка: Флоренский Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Флоренский Алексей Никифорович
Отец ребёнка: Флоренский Никифор Васильевич
Сын священника Воскресенской Нижнеподюжской церкви Вельского уезда.
Смерть
Неизвестно