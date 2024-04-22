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Флоренская Анастасия Алексеевна

Место рождения

Зубцовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Около 1830

Муж: Флоренский Никифор Васильевич

Зубцовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Флоренский Иван Никифорович

Отец ребёнка: Флоренский Никифор Васильевич

Зубцовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Флоренский Александр Никифорович

Отец ребёнка: Флоренский Никифор Васильевич

Зубцовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Флоренский Алексей Никифорович

Отец ребёнка: Флоренский Никифор Васильевич

Зубцовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Сын священника Воскресенской Нижнеподюжской церкви Вельского уезда.
Смерть
Неизвестно
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