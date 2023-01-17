Курбатова (Судокова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти1896
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Судоков Иван
Мать: не указана
Дочь: Ксения Семеновна
Отец ребёнка: Курбатов Семен Леонтьевич
Дочь: Александра Семеновна
Отец ребёнка: Курбатов Семен Леонтьевич
Отец ребёнка: Курбатов Семен Леонтьевич
Сын: Курбатов Михаил Семенович
Отец ребёнка: Курбатов Семен Леонтьевич
Сын: Курбатов Нифонт Семенович
Отец ребёнка: Курбатов Семен Леонтьевич
Дочь: Ольга Семеновна
Отец ребёнка: Курбатов Семен Леонтьевич
Отец ребёнка: Курбатов Семен Леонтьевич
Дочь: Олимпиада Семеновна
Отец ребёнка: Курбатов Семен Леонтьевич
Сын: Курбатов Леонтий Семенович
Отец ребёнка: Курбатов Семен Леонтьевич
Сын: Курбатов Павлин Семенович
Отец ребёнка: Курбатов Семен Леонтьевич
Дочь: Елена Семеновна
Отец ребёнка: Курбатов Семен Леонтьевич
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Курбатов Семен Леонтьевич