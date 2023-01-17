Курбатова (Судокова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова (Судокова) Мария Ивановна

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1822

Дата смерти

1896

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Судоков Иван

Мать: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.01.1841

Дочь: Ксения Семеновна

Отец ребёнка: Курбатов Семен Леонтьевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.04.1842

Дочь: Александра Семеновна

Отец ребёнка: Курбатов Семен Леонтьевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.10.1844

Сын: Курбатов Иван Семенович

Отец ребёнка: Курбатов Семен Леонтьевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.01.1847

Сын: Курбатов Михаил Семенович

Отец ребёнка: Курбатов Семен Леонтьевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Курбатов Нифонт Семенович

Отец ребёнка: Курбатов Семен Леонтьевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.07.1849

Дочь: Ольга Семеновна

Отец ребёнка: Курбатов Семен Леонтьевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.05.1851

Сын: Курбатов Иван Семенович

Отец ребёнка: Курбатов Семен Леонтьевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.08.1853

Дочь: Олимпиада Семеновна

Отец ребёнка: Курбатов Семен Леонтьевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.06.1858

Сын: Курбатов Леонтий Семенович

Отец ребёнка: Курбатов Семен Леонтьевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.02.1863

Сын: Курбатов Павлин Семенович

Отец ребёнка: Курбатов Семен Леонтьевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Семеновна

Отец ребёнка: Курбатов Семен Леонтьевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Курбатов Семен Леонтьевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Семен Леонтьевич

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
1896
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
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