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Курбатов Павлин Семенович

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

01.02.1863

Дата смерти

15.10.1894

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1863

Отец: Курбатов Семен Леонтьевич

Мать: Курбатова Мария Ивановна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Крещение
01.02.1863
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Восприемник | Купеческий сын Иван Яковлев Зылев
Смерть
15.10.1894
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Причина смерти: От чахотки
Похороны
16.10.1894
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
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