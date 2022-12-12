Курбатов Павлин Семенович
Место рождения
Дата рождения01.02.1863
Дата смерти15.10.1894
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1863
Крещение
01.02.1863
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Восприемник | Купеческий сын Иван Яковлев Зылев
Смерть
15.10.1894
Причина смерти: От чахотки
Похороны
16.10.1894
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя