(Курбатова) Александра Семеновна
Место рождения
Дата рождения15.04.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1842
Крещение
17.04.1842
Сарапульская единоверческая Георгиевская церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Восприемница | Мещанка Параскева Михайлова Созыкина
Крещение
28.06.1858
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно