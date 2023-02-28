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(Курбатова) Александра Семеновна

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

15.04.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1842

Отец: Курбатов Семен Леонтьевич

Мать: Курбатова Мария Ивановна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Крещение
17.04.1842
Сарапульская единоверческая Георгиевская церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Восприемница | Мещанка Параскева Михайлова Созыкина
Крещение
28.06.1858
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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