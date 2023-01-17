Курбатов Иван Семенович
Место рождения
Дата рождения25.05.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1851
Крещение
27.05.1851
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.02.1874
Рождение ребёнка
?.12.1874
Сын: Курбатов Василий Иванович
Мать ребёнка: Курбатова Анна Данииловна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Курбатов Валентин Иванович
Мать ребёнка: Курбатова Анна Данииловна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Курбатов Александр Иванович
Мать ребёнка: Курбатова Анна Данииловна
Рождение ребёнка
09.06.1882
Мать ребёнка: Курбатова Анна Данииловна
Рождение ребёнка
?.10.1884
Мать ребёнка: Курбатова Анна Данииловна
Смерть
Неизвестно