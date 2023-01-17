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Курбатов Иван Семенович

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

25.05.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1851

Отец: Курбатов Семен Леонтьевич

Мать: Курбатова Мария Ивановна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Крещение
27.05.1851
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.02.1874

Жена: Курбатова Анна Данииловна

Рождение ребёнка
?.12.1874

Сын: Курбатов Василий Иванович

Мать ребёнка: Курбатова Анна Данииловна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1878

Сын: Курбатов Валентин Иванович

Мать ребёнка: Курбатова Анна Данииловна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1880

Сын: Курбатов Александр Иванович

Мать ребёнка: Курбатова Анна Данииловна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.06.1882

Сын: Курбатов Иван Иванович

Мать ребёнка: Курбатова Анна Данииловна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.10.1884

Сын: Курбатов Лука Иванович

Мать ребёнка: Курбатова Анна Данииловна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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