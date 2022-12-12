(Курбатова) Ольга Семеновна
Место рождения
Дата рождения22.07.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1849
Крещение
24.07.1849
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Восприемник | Сарапульский мещанин Петр Тимофеев Кушпелев
Крещение
01.02.1863
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Восприемник | Купеческий сын Иван Яковлев Зылев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно