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(Курбатова) Ольга Семеновна

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

22.07.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1849

Отец: Курбатов Семен Леонтьевич

Мать: Курбатова Мария Ивановна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Крещение
24.07.1849
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Восприемник | Сарапульский мещанин Петр Тимофеев Кушпелев
Крещение
01.02.1863
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Восприемник | Купеческий сын Иван Яковлев Зылев
Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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