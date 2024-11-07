Юркина (Моисеева) Елена Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркина (Моисеева) Елена Гаврииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869 ст.

Отец: Моисеев Гавриил Терентьевич

Мать: Моисеева (Шипилова) Мария Осиповна

Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
купеческая жена купчиха мещанка
Бракосочетание
23.07.1886 ст.

Муж: Юркин Ефим Петрович

Васильевка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
жених - крестьянин д. [Подосинки], Маливская вол., Егорьевский у., Рязанская губ., вторым браком невеста - дочь мещанина г. Оренбурга, первым браком Свидетельство выдано - 03.11.1893
Рождение ребёнка
Около 1888 ст.

Дочь: Амосова (Юркина) Александра Ефимовна

Отец ребёнка: Юркин Ефим Петрович

Смерть
Неизвестно

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