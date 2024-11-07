Юркина (Моисеева) Елена Гаврииловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869 ст.
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
купеческая жена купчиха мещанка
Бракосочетание
23.07.1886 ст.
Муж: Юркин Ефим Петрович
Васильевка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
жених - крестьянин д. [Подосинки], Маливская вол., Егорьевский у., Рязанская губ., вторым браком невеста - дочь мещанина г. Оренбурга, первым браком Свидетельство выдано - 03.11.1893
Рождение ребёнка
Около 1888 ст.
Дочь: Амосова (Юркина) Александра Ефимовна
Отец ребёнка: Юркин Ефим Петрович
Смерть
Неизвестно