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Юркин Ефим Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848 ст.

Дата смерти

16.09.1892 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1852 г.р.
Около 1869 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1868 ст.

Жена: Юркина Татьяна Мефодиевна

Место жительства
До 1869 ст.
Маливо, Коломенский, Московская область
крестьянин
Место жительства
До 1869 ст.
Подосинки, Коломенский, Московская область
крестьянин
Бракосочетание
23.07.1886 ст.

Жена: Юркина (Моисеева) Елена Гаврииловна

Васильевка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
жених - крестьянин д. [Подосинки], Маливская вол., Егорьевский у., Рязанская губ., вторым браком невеста - дочь мещанина г. Оренбурга, первым браком Свидетельство выдано - 03.11.1893
Место жительства
После 1886 ст.
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
купец
Рождение ребёнка
Около 1888 ст.

Дочь: Амосова (Юркина) Александра Ефимовна

Мать ребёнка: Юркина (Моисеева) Елена Гаврииловна

Смерть
16.09.1892 ст.
Васильевка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область

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