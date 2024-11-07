Юркин Ефим Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848 ст.
Дата смерти16.09.1892 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1868 ст.
Место жительства
До 1869 ст.
Маливо, Коломенский, Московская область
крестьянин
Место жительства
До 1869 ст.
Подосинки, Коломенский, Московская область
крестьянин
Бракосочетание
23.07.1886 ст.
жених - крестьянин д. [Подосинки], Маливская вол., Егорьевский у., Рязанская губ., вторым браком невеста - дочь мещанина г. Оренбурга, первым браком Свидетельство выдано - 03.11.1893
Место жительства
После 1886 ст.
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
купец
Рождение ребёнка
Около 1888 ст.
Дочь: Амосова (Юркина) Александра Ефимовна
Мать ребёнка: Юркина (Моисеева) Елена Гаврииловна
Смерть
16.09.1892 ст.