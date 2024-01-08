Моисеева (Шипилова) Мария Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838 ст.
Дата смертиДо ?.01.1884 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838 ст.
Отец: Шипилов Осип Меркулович
Мать: Шипилова Анна Ивановна
Бракосочетание
09.11.1856 ст.
Октябрьское, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО (Оренбург). Ф. 173. Оп. 11. Д. 2010. Л. 69об.-70 жених - купец третьей гильдии г. Оренбурга невеста - государственная крестьянка с. Исаева
Рождение ребёнка
Около 1869 ст.
Дочь: Юркина (Моисеева) Елена Гаврииловна
Отец ребёнка: Моисеев Гавриил Терентьевич
Рождение ребёнка
23.04.1877 ст.
Сын: Моисеев Егор (Георгий) Гавриилович
Отец ребёнка: Моисеев Гавриил Терентьевич
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Покровская церковь
Смерть
До ?.01.1884 ст.