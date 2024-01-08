Моисеева (Шипилова) Мария Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоисеева (Шипилова) Мария Осиповна

Моисеева (Шипилова) Мария Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838 ст.

Дата смерти

До ?.01.1884 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838 ст.

Отец: Шипилов Осип Меркулович

Мать: Шипилова Анна Ивановна

Бракосочетание
09.11.1856 ст.

Муж: Моисеев Гавриил Терентьевич

Октябрьское, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО (Оренбург). Ф. 173. Оп. 11. Д. 2010. Л. 69об.-70 жених - купец третьей гильдии г. Оренбурга невеста - государственная крестьянка с. Исаева
Рождение ребёнка
Около 1869 ст.

Дочь: Юркина (Моисеева) Елена Гаврииловна

Отец ребёнка: Моисеев Гавриил Терентьевич

Рождение ребёнка
23.04.1877 ст.

Сын: Моисеев Егор (Георгий) Гавриилович

Отец ребёнка: Моисеев Гавриил Терентьевич

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Покровская церковь
Смерть
До ?.01.1884 ст.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.