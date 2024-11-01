Моисеев Гавриил Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836 ст.
Место жительства
Неизвестно
купец третьей гильдии мещанин
Бракосочетание
09.11.1856 ст.
Октябрьское, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО (Оренбург). Ф. 173. Оп. 11. Д. 2010. Л. 69об.-70 жених - купец третьей гильдии г. Оренбурга невеста - государственная крестьянка с. Исаева
Рождение ребёнка
Около 1869 ст.
Дочь: Юркина (Моисеева) Елена Гаврииловна
Мать ребёнка: Моисеева (Шипилова) Мария Осиповна
Рождение ребёнка
23.04.1877 ст.
Сын: Моисеев Егор (Георгий) Гавриилович
Мать ребёнка: Моисеева (Шипилова) Мария Осиповна
Покровская церковь
Бракосочетание
20.01.1884 ст.
Васильевка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
второй брак
Смерть
Неизвестно