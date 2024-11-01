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Моисеев Гавриил Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836 ст.

Отец: Моисеев Терентий Данилович

Мать: Моисеева Степанида Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
купец третьей гильдии мещанин
Бракосочетание
09.11.1856 ст.

Жена: Моисеева (Шипилова) Мария Осиповна

Октябрьское, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО (Оренбург). Ф. 173. Оп. 11. Д. 2010. Л. 69об.-70 жених - купец третьей гильдии г. Оренбурга невеста - государственная крестьянка с. Исаева
Рождение ребёнка
Около 1869 ст.

Дочь: Юркина (Моисеева) Елена Гаврииловна

Мать ребёнка: Моисеева (Шипилова) Мария Осиповна

Рождение ребёнка
23.04.1877 ст.

Сын: Моисеев Егор (Георгий) Гавриилович

Мать ребёнка: Моисеева (Шипилова) Мария Осиповна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Покровская церковь
Бракосочетание
20.01.1884 ст.

Жена: Бочарова - Моисеева Ульяна Марковна

Васильевка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
второй брак
Смерть
Неизвестно

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