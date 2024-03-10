Бочарова - Моисеева Ульяна Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочарова - Моисеева Ульяна Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1836 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1884 ст.

Муж: Моисеев Гавриил Терентьевич

Васильевка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
второй брак
Место жительства
До ?.01.1884 ст.
Буланово, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
крестьянка
Смерть
Неизвестно
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