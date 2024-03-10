Бочарова - Моисеева Ульяна Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
20.01.1884 ст.
Васильевка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
второй брак
Место жительства
До ?.01.1884 ст.
Буланово, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
крестьянка
Смерть
Неизвестно