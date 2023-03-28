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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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• Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
43Булановское (Китайский Ям), с. каз.при р. Салмыше.806036911391173Церковь православная 1, базар по понедельникам.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
84. Булановка (Китай-Ям), село бывшее государственное, при реке Салмыше, дворов 408, жителей 3531, церковь православная, школа, 16 лавок, 2 постоялых двора, винн. склад, Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
71691Булановосело52°27'с.ш.55°11'в.д.N-40-123
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53633404101с Булановосело