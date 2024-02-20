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Грек Никифор Максимович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1841

Дата смерти

03.02.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Грек Максим Евстафьевич

Мать: Грек Екатерина Андреевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Липа Устиния Никифоровна

Мать ребёнка: Грек Феодосия Никифорова

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1861

Жена: Грек Феодосия Никифорова

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1865

Сын: Грек Карп Никифорович

Мать ребёнка: Грек Феодосия Никифорова

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1868

Сын: Грек Дмитрий Никифорович

Мать ребёнка: Грек Феодосия Никифорова

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Ивченко Лукия Никифоровна

Мать ребёнка: Грек Феодосия Никифорова

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
20.07.1871

Дочь: Марченко Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Грек Феодосия Никифорова

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
29.04.1876

Дочь: Пелагея Никифоровна

Мать ребёнка: Грек Феодосия Никифорова

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
29.04.1876

Сын: Грек Яков Никифорович

Мать ребёнка: Грек Феодосия Никифорова

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
11.06.1877

Сын: Грек Онуфрий Никифорович

Мать ребёнка: Грек Феодосия Никифорова

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
29.08.1879

Сын: Грек Иван Никифорович

Мать ребёнка: Грек Феодосия Никифорова

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
18.07.1888

Сын: Грек Илья Никифорович

Мать ребёнка: Грек Феодосия Никифорова

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
03.02.1919
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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