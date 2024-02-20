Марченко (Грек) Мария Никифоровна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения20.07.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1871
Отец: Грек Никифор Максимович
Мать: Грек Феодосия Никифорова
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
26.10.1888
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно