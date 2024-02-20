Марченко (Грек) Мария Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко (Грек) Мария Никифоровна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

20.07.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1871

Отец: Грек Никифор Максимович

Мать: Грек Феодосия Никифорова

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
26.10.1888

Муж: Марченко Спиридон Гаврилович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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