Грек Карп Никифорович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1865
Дата смерти24.01.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Грек Никифор Максимович
Мать: Грек Феодосия Никифорова
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Голованева Екатерина Карповна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
24.01.1918
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-тиф
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука