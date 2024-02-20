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Грек Карп Никифорович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1865

Дата смерти

24.01.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Грек Никифор Максимович

Мать: Грек Феодосия Никифорова

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Голованева Екатерина Карповна

Мать ребёнка: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
24.01.1918
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-тиф
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
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