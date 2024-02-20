Голованева (Грек) Екатерина Карповна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Грек Карп Никифорович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
11.10.1913
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
19.12.1914
Сын: Голованев Петр Степанович
Отец ребёнка: Голованев Степан Калистратович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
05.10.1916
Дочь: Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Голованев Степан Калистратович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
27.02.1919
Сын: Голованев Василий Степанович
Отец ребёнка: Голованев Степан Калистратович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
21.03.1921
Дочь: Александра Степановна
Отец ребёнка: Голованев Степан Калистратович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный
Смерть
Неизвестно