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Голованев Василий Степанович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

27.02.1919

Дата смерти

04.03.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1919

Отец: Голованев Степан Калистратович

Мать: Голованева Екатерина Карповна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
04.03.1919
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-диарея
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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