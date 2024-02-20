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Голованев Степан Калистратович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

03.08.1888

Дата смерти

17.05.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1888

Отец: Голованев Калистрат Михайлович

Мать: Голованева-2-Й Бр. Марина Лукьяновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
11.10.1913

Жена: Голованева Екатерина Карповна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
19.12.1914

Сын: Голованев Петр Степанович

Мать ребёнка: Голованева Екатерина Карповна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
17.05.1915
!-я Мировая война - убит
Рождение ребёнка
05.10.1916

Дочь: Пелагея Степановна

Мать ребёнка: Голованева Екатерина Карповна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
27.02.1919

Сын: Голованев Василий Степанович

Мать ребёнка: Голованева Екатерина Карповна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
21.03.1921

Дочь: Александра Степановна

Мать ребёнка: Голованева Екатерина Карповна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный
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