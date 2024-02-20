Голованев Калистрат Михайлович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Отец: Голованев Михаил Васильевич
Мать: 1-Й Брак
Дочь: Мелания Калистратовна
Мать ребёнка: Голованева 1-Й Брак
Дочь: Соломонида Калистратовна
Мать ребёнка: Голованева 1-Й Брак
Сын: Голованев Павел Калистратович
Мать ребёнка: Голованева-2-Й Бр. Марина Лукьяновна
Дочь: Анна Калистратовна
Мать ребёнка: Голованева-2-Й Бр. Марина Лукьяновна
Сын: Голованев Прокофий Калистратович
Мать ребёнка: Голованева-2-Й Бр. Марина Лукьяновна
Дочь: Марфа Калистратовна
Мать ребёнка: Голованева-2-Й Бр. Марина Лукьяновна
Сын: Голованев Леонтий Калистратович
Мать ребёнка: Голованева-2-Й Бр. Марина Лукьяновна
Сын: Голованев Илья Калистратович
Мать ребёнка: Голованева-2-Й Бр. Марина Лукьяновна
Сын: Голованев Степан Калистратович
Мать ребёнка: Голованева-2-Й Бр. Марина Лукьяновна
Сын: Голованев Иван Калистратович
Мать ребёнка: Голованева-2-Й Бр. Марина Лукьяновна
Дочь: Анна Каллистратовна
Мать ребёнка: Голованева-2-Й Бр. Марина Лукьяновна
Жена: Голованева 1-Й Брак