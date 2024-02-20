Голованев Калистрат Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолованев Калистрат Михайлович

Голованев Калистрат Михайлович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Голованев Михаил Васильевич

Мать: 1-Й Брак

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Мелания Калистратовна

Мать ребёнка: Голованева 1-Й Брак

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Соломонида Калистратовна

Мать ребёнка: Голованева 1-Й Брак

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
23.01.1877

Жена: Голованева-2-Й Бр. Марина Лукьяновна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
29.06.1878

Сын: Голованев Павел Калистратович

Мать ребёнка: Голованева-2-Й Бр. Марина Лукьяновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Анна Калистратовна

Мать ребёнка: Голованева-2-Й Бр. Марина Лукьяновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
08.07.1879

Сын: Голованев Прокофий Калистратович

Мать ребёнка: Голованева-2-Й Бр. Марина Лукьяновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
23.08.1881

Дочь: Марфа Калистратовна

Мать ребёнка: Голованева-2-Й Бр. Марина Лукьяновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
19.06.1883

Сын: Голованев Леонтий Калистратович

Мать ребёнка: Голованева-2-Й Бр. Марина Лукьяновна

Рождение ребёнка
20.06.1885

Сын: Голованев Илья Калистратович

Мать ребёнка: Голованева-2-Й Бр. Марина Лукьяновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
03.08.1888

Сын: Голованев Степан Калистратович

Мать ребёнка: Голованева-2-Й Бр. Марина Лукьяновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1890

Сын: Голованев Иван Калистратович

Мать ребёнка: Голованева-2-Й Бр. Марина Лукьяновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
18.08.1913

Дочь: Анна Каллистратовна

Мать ребёнка: Голованева-2-Й Бр. Марина Лукьяновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голованева 1-Й Брак

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close