Голованев Иван Калистратович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1890
Дата смерти17.02.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1890
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Мария Калистратовна
Мать ребёнка: Голованева Пелагея Ильинична
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
15.04.1912
Сын: Голованев Трофим Иванович
Мать ребёнка: Голованева Пелагея Ильинична
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1912
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Голованева Пелагея Ильинична
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
17.02.1920
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-тиф
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука