(Голованева) Анна Ивановна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1915
Дата смерти10.11.1918
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
10.11.1918
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-грипп
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука