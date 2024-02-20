(Голованева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Голованева) Анна Ивановна

(Голованева) Анна Ивановна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1915

Дата смерти

10.11.1918

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Голованев Иван Калистратович

Мать: Голованева Пелагея Ильинична

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
10.11.1918
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-грипп
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close