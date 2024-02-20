(Голованева) Анна Калистратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Голованева) Анна Калистратовна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1878

Дата смерти

16.07.1879

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Голованев Калистрат Михайлович

Мать: Голованева-2-Й Бр. Марина Лукьяновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
16.07.1879
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-диарея
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
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