(Голованева) Мелания Калистратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Голованева) Мелания Калистратовна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1869

Дата смерти

25.07.1873

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Голованев Калистрат Михайлович

Мать: Голованева 1-Й Брак

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
25.07.1873
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-коклюш
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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