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Голованев Павел Калистратович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

29.06.1878

Дата смерти

04.08.1878

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1878

Отец: Голованев Калистрат Михайлович

Мать: Голованева-2-Й Бр. Марина Лукьяновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
04.08.1878
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-оспа
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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