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Ивченко (Грек) Лукия Никифоровна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1870

Дата смерти

21.01.1911

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Грек Никифор Максимович

Мать: Грек Феодосия Никифорова

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
18.10.1887

Муж: Ивченко Василий Саввич

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
21.01.1911
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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