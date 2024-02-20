Липа (Грек) Устиния Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липа (Грек) Устиния Никифоровна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Грек Никифор Максимович

Мать: Грек Феодосия Никифорова

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
03.02.1880

Муж: Липа Филипп Андреевич

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
28.04.1880

Сын: Грек Касьян Филиппович

Отец ребёнка: Липа Филипп Андреевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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