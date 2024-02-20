Липа (Грек) Устиния Никифоровна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Грек Никифор Максимович
Мать: Грек Феодосия Никифорова
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
03.02.1880
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
28.04.1880
Отец ребёнка: Липа Филипп Андреевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно