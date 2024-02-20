Грек Максим Евстафьевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1809
Дата смерти03.09.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Грек Евстафий Андреевич
Мать: Грек Параскева Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Дарья Максимовна
Мать ребёнка: Грек Екатерина Андреевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Зиновия Максимовна
Мать ребёнка: Грек Екатерина Андреевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Грек Екатерина Андреевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Грек Екатерина Андреевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
03.09.1887
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - рак | ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к - 1887г.,лист-241,зап-36
Похороны
05.09.1887
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука