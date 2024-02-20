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Грек Максим Евстафьевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1809

Дата смерти

03.09.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Грек Евстафий Андреевич

Мать: Грек Параскева Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Дарья Максимовна

Мать ребёнка: Грек Екатерина Андреевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Зиновия Максимовна

Мать ребёнка: Грек Екатерина Андреевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1841

Сын: Грек Никифор Максимович

Мать ребёнка: Грек Екатерина Андреевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1847

Сын: Грек Степан Максимович

Мать ребёнка: Грек Екатерина Андреевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
03.09.1887
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - рак | ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к - 1887г.,лист-241,зап-36
Похороны
05.09.1887
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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