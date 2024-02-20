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Грек Параскева Ивановна

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1798

Муж: Грек Евстафий Андреевич

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1800

Сын: Грек Григорий Евстафьевич

Отец ребёнка: Грек Евстафий Андреевич

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1809

Сын: Грек Максим Евстафьевич

Отец ребёнка: Грек Евстафий Андреевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1818

Сын: Грек Дмитрий Евстафьевич

Отец ребёнка: Грек Евстафий Андреевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Евстафьевна

Отец ребёнка: Грек Евстафий Андреевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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