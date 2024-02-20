Грек Параскева Ивановна
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Бракосочетание
До 1798
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1800
Сын: Грек Григорий Евстафьевич
Отец ребёнка: Грек Евстафий Андреевич
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Грек Евстафий Андреевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Грек Евстафий Андреевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Евстафьевна
Отец ребёнка: Грек Евстафий Андреевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно