Грек Дмитрий Евстафьевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Грек Евстафий Андреевич
Мать: Грек Параскева Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Василина Дмитриевна
Мать ребёнка: Грек Устиния Никифоровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Грек Устиния Никифоровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Матрена Дмитриевна
Мать ребёнка: Грек Устиния Никифоровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно