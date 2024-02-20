Грек Дмитрий Евстафьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрек Дмитрий Евстафьевич

Грек Дмитрий Евстафьевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Грек Евстафий Андреевич

Мать: Грек Параскева Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Василина Дмитриевна

Мать ребёнка: Грек Устиния Никифоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1847

Сын: Грек Степан Дмитриевич

Мать ребёнка: Грек Устиния Никифоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Матрена Дмитриевна

Мать ребёнка: Грек Устиния Никифоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close