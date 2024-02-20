Грек Яков Никифорович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения29.04.1876
Дата смерти03.08.1876
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1876
Отец: Грек Никифор Максимович
Мать: Грек Феодосия Никифорова
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
03.08.1876
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука