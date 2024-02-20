Грек Яков Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрек Яков Никифорович

Грек Яков Никифорович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

29.04.1876

Дата смерти

03.08.1876

Пол

Мужской

Отец

1841 г.р.

Мать

1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1876

Отец: Грек Никифор Максимович

Мать: Грек Феодосия Никифорова

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
03.08.1876
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close