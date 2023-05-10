Григорьева (Петрова) Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения14.04.1909
Дата смерти05.07.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1909
Бракосочетание
14.05.1931
Рождение ребёнка
25.09.1932
Сын: Григорьев Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Григорьев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
28.02.1937
Дочь: Иванова (Григорьева) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Григорьев Иван Григорьевич
Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область
Отец Иван Григорьевич временно работал заведующим производством по направлению Бологовской конторы ЛСПО. После разделения Ленинградской области был приписан к Калининскому "Коопмолоко". Сначала был на... Показать все
Смерть
05.07.1971
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Умерла Мария Алексеевна внезапно, от инфаркта, когда сообщали по телевизору о гибели космического экипажа Союз-11. Похоронена на Богословском кладбище Ленинграда.