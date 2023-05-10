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Григорьева (Петрова) Мария Алексеевна

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Место рождения

Хмельники, Удомельский, Тверская область

Дата рождения

14.04.1909

Дата смерти

05.07.1971

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1909

Отец: Петров Алексей Алексеевич

Мать: Петрова (Меркулова) Екатерина Васильевна

Хмельники, Удомельский, Тверская область
Бракосочетание
14.05.1931

Муж: Григорьев Иван Григорьевич

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.09.1932

Сын: Григорьев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Григорьев Иван Григорьевич

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.02.1937

Дочь: Иванова (Григорьева) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Григорьев Иван Григорьевич

Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область
Отец Иван Григорьевич временно работал заведующим производством по направлению Бологовской конторы ЛСПО. После разделения Ленинградской области был приписан к Калининскому "Коопмолоко". Сначала был на... Показать все
Смерть
05.07.1971
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Умерла Мария Алексеевна внезапно, от инфаркта, когда сообщали по телевизору о гибели космического экипажа Союз-11. Похоронена на Богословском кладбище Ленинграда.

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