Петрова (Меркулова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Меркулова) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Бабино, Удомельский, Тверская область

Дата рождения

18.11.1881 ст.

Дата смерти

21.04.1942

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1881 ст.

Отец: Василий Меркулов

Мать: Татьяна Козмина

Бабино, Удомельский, Тверская область
Бракосочетание
16.04.1903 ст.

Муж: Петров Алексей Алексеевич

Хмельники, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
14.04.1909

Дочь: Григорьева Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Петров Алексей Алексеевич

Хмельники, Удомельский, Тверская область
Смерть
21.04.1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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