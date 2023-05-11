Петрова (Меркулова) Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рождения18.11.1881 ст.
Дата смерти21.04.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1881 ст.
Отец: Василий Меркулов
Мать: Татьяна Козмина
Бракосочетание
16.04.1903 ст.
Рождение ребёнка
14.04.1909
Дочь: Григорьева Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Петров Алексей Алексеевич
Смерть
21.04.1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния