Татьяна Козмина
Место рождения
Дата рожденияМежду 1847 и 1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.08.1874
Сын: Фаддей Васильев
Отец ребёнка: Василий Меркулов
Рождение ребёнка
25.08.1879 ст.
Сын: Семен Васильев
Отец ребёнка: Василий Меркулов
Рождение ребёнка
18.11.1881 ст.
Дочь: Петрова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Меркулов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Меркулов
Смерть
Неизвестно