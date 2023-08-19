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Татьяна Козмина

Место рождения

Липячи, Удомельский, Тверская область

Дата рождения

Между 1847 и 1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1847 и 1855 ст.

Отец: Козма

Мать: не указана

Липячи, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
14.08.1874

Сын: Фаддей Васильев

Отец ребёнка: Василий Меркулов

Рождение ребёнка
25.08.1879 ст.

Сын: Семен Васильев

Отец ребёнка: Василий Меркулов

Бабино, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
18.11.1881 ст.

Дочь: Петрова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Меркулов

Бабино, Удомельский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Меркулов

Смерть
Неизвестно
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