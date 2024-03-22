Петров Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения13.03.1880 ст.
Дата смерти10.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1880 ст.
Отец: Петров Алексей Петрович
Мать: Анисья Павлова
Бракосочетание
16.04.1903 ст.
Рождение ребёнка
14.04.1909
Дочь: Григорьева Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Петрова Екатерина Васильевна
Смерть
10.01.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург