Петров Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Алексей Алексеевич

Петров Алексей Алексеевич

avatar

Место рождения

Хмельники, Удомельский, Тверская область

Дата рождения

13.03.1880 ст.

Дата смерти

10.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1880 ст.

Отец: Петров Алексей Петрович

Мать: Анисья Павлова

Хмельники, Удомельский, Тверская область
Бракосочетание
16.04.1903 ст.

Жена: Петрова Екатерина Васильевна

Хмельники, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
14.04.1909

Дочь: Григорьева Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Петрова Екатерина Васильевна

Хмельники, Удомельский, Тверская область
Смерть
10.01.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close