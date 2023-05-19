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Григорьев Иван Григорьевич

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Место рождения

Гвоздки, Валдайский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

04.02.1906

Дата смерти

23.02.1984

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1906

Отец: Иванов Григорий Иванович

Мать: Иванова Устинья Федоровна

Гвоздки, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
14.05.1931

Жена: не указана

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.09.1932

Сын: Григорьев Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Григорьева Мария Алексеевна

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.02.1937

Дочь: Иванова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Григорьева Мария Алексеевна

Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область
Отец Иван Григорьевич временно работал заведующим производством по направлению Бологовской конторы ЛСПО. После разделения Ленинградской области был приписан к Калининскому "Коопмолоко". Сначала был на... Показать все
Смерть
23.02.1984
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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