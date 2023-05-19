Григорьев Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения04.02.1906
Дата смерти23.02.1984
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1906
Бракосочетание
14.05.1931
Жена: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1932
Сын: Григорьев Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Григорьева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
28.02.1937
Дочь: Иванова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Григорьева Мария Алексеевна
Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область
Отец Иван Григорьевич временно работал заведующим производством по направлению Бологовской конторы ЛСПО. После разделения Ленинградской области был приписан к Калининскому "Коопмолоко". Сначала был на... Показать все
Смерть
23.02.1984
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния