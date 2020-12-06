Иванова (Григорьева) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Григорьева) Валентина Ивановна

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Место рождения

Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

28.02.1937

Дата смерти

06.12.2020

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1937

Отец: Григорьев Иван Григорьевич

Мать: Григорьева (Петрова) Мария Алексеевна

Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область
Отец Иван Григорьевич временно работал заведующим производством по направлению Бологовской конторы ЛСПО. После разделения Ленинградской области был приписан к Калининскому "Коопмолоко". Сначала был на... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Петр Дмитриевич

Бракосочетание
09.12.1960

Муж: Иванов Петр Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
06.12.2020

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