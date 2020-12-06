Иванова (Григорьева) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения28.02.1937
Дата смерти06.12.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1937
Отец Иван Григорьевич временно работал заведующим производством по направлению Бологовской конторы ЛСПО. После разделения Ленинградской области был приписан к Калининскому "Коопмолоко". Сначала был на... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Петр Дмитриевич
Бракосочетание
09.12.1960
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
06.12.2020