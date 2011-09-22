Иванов Петр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Петр Дмитриевич

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Место рождения

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

14.02.1927

Дата смерти

22.09.2011

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

СИ
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Место
Комментарий
Рождение
14.02.1927

Отец: Иванов Дмитрий Иванович

Мать: Иванова Анна Ивановна

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
09.12.1960

Жена: Иванова Валентина Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Валентина Ивановна

Смерть
22.09.2011
Васкелово, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область