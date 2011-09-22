Иванов Петр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения14.02.1927
Дата смерти22.09.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1927
Отец: Иванов Дмитрий Иванович
Мать: Иванова Анна Ивановна
Бракосочетание
09.12.1960
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Валентина Ивановна
Смерть
22.09.2011
Васкелово, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область